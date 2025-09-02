СКР проводит проверку после избиения подростка в Новороссийске

Следственное управление СКР по региону начало процессуальную проверку после инцидента с участием взрослого мужчины и несовершеннолетнего велосипедиста в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подросток случайно наехал на малолетнего ребенка, что спровоцировало агрессию со стороны мужчины. Он набросился на юношу и причинил ему телесные повреждения.

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и личность нападавшего, проводят опросы очевидцев. Для оценки тяжести причиненного вреда здоровью пострадавшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. О дальнейшем ходе процессуальной работы будет сообщено дополнительно.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что конфликт произошел 30 августа у ТЦ «Красная Площадь». По словам очевидцев, подросток на велосипеде случайно задел ребенка, выбежавшего ему под колеса.