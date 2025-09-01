Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Новороссийска выясняет обстоятельства избиения подростка у ТЦ

Полиция Новороссийска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего. Конфликт произошел 30 августа у ТЦ «Красная Площадь». По словам очевидцев, подросток на велосипеде случайно задел ребенка, выбежавшего ему под колеса. В ответ на это отец пострадавшего малыша напал на юношу и избил его.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Нападавший скрылся с места происшествия после вмешательства прохожей. В правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента и личность агрессивно настроенного мужчины.

Саркис Айвазян

