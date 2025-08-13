В Сочи спасатели эвакуировали двух подростков на сапбордах
Спасатели эвакуировали двух девушек 16 и 17 лет, которых унесло на сапбордах в Черном море у берегов Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Фото: Пресс-служба МЧС России
Инцидент произошел вечером. Из-за поднявшихся волн девушки потеряли весло, после чего их начало относить течением от берега.
Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России установили связь с пострадавшими и определили их координаты. Девушек обнаружили в 500 м от берега и доставили в порт, где их передали родственникам.