Людмила Телень из Ельцин-центра обжаловала штраф за дискредитацию армии РФ

Первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмила Телень обжаловала решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, оштрафовавшего ее на 45 тыс. руб, сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь Ельцин-центра.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Свердловского областного суда, срок обжалования закончился 31 августа, но на 1 сентября документы в суд не поступили. В суде уточнили, что жалоба, вероятнее всего, еще не успела дойти, если была отправлена по почте. Если документы были отправлены в процессуальные сроки — до истечения 31 августа, то жалоба считается поданной и принимается судом для рассмотрения.

Напомним, в середине августа на Людмилу Телень составили административный протокол о дискредитации армии Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Адвокат Михаил Бирюков пояснил, что поводом для составления протокола стал репост госпожи Телень антивоенного поста, написанного 25 февраля дочерью и советником первого президента России Бориса Ельцина Татьяной Юмашевой.

Господин Бирюков пояснил, что репост был эмоциональной реакцией Людмилы Телень на начало специальной военной операции (СВО).

По словам адвоката, правоохранительные органы не стали составлять административный протокол на Татьяну Юмашеву, поскольку она не занимает официальных должностей в аппарате Ельцин-центра. При этом, она входит в его попечительский совет, который возглавляет руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. Кроме того, в него входят: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и другие.

Ранее председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов публично обратился к силовикам с просьбой проверить материалы Telegram-канала «Урал Live», посвященные госпоже Телень. По словам Александра Дроздова, в отношении нее ведется травля. По его словам, редакция канала создает фотофейки и искажает факты в публикациях, где фигурирует госпожа Телень. До этого «Урал Live» сообщил, что госпожа Телень, благодаря своему супругу, в сентябре 2024 года получила израильское гражданство, и опубликовал ее израильский паспорт.

Артем Путилов