Заместителя исполнительного директора Ельцин-центра обвинили в дискредитации армии

Заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) Людмилу Телень обвиняют в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, дело в отношении Людмилы Телень рассмотрит Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 26 августа. Подробности дела не разглашаются. В самом Ельцин-центре «Ъ-Урал» заявили, что ни сама Людмила Телень, ни представители президентского центра протокол не получали.

Напомним, в начале августа исполнительный директор, председатель правления Ельцин-центра Александр Дроздов публично обратился к правоохранительным органам и попросил проверить публикации Telegram-канала «УРАЛLIVE» о Людмиле Телень. Тогда господин Дроздов заявил, что в отношении его коллеги идет травля. Авторы канала «УРАЛLIVE» ранее публиковали израильский паспорт Людмилы Телень и карикатуры с ней.

Сама госпожа Телень у себя в социальных сетях писала, что новостная лента данного Telegram-канала с 1 августа фактически посвящена ей. «Помои лились рекой»,— комментировала она.

Мария Игнатова