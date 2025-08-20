Заместителя исполнительного директора Ельцин-центра оштрафовали за дискредитацию

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. руб. заместителя исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина Людмилу Телень. Как передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда, ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Фото: Любовь Кабалинова / Ельцин Центр

По словам адвоката Михаила Бирюкова, дело возникло из-за репоста Людмилы Телень антивоенного поста Татьяны Юмашевой, опубликованного 25 февраля 2022 года. Сама госпожа Телень не явилась на судебный процесс. Адвокат заявлял ходатайство о переносе судебного разбирательства в Москву, по месту проживания Людмилы Телень. Кроме того, защита ходатайствовала о лингвистической экспертизе репоста. Суд не удовлетворил ни одного ходатайства.

По словам Михаила Бирюкова, репост был эмоциональной реакцией Людмилы Телень на начало специальной военной операции (СВО).

Напомним, в начале августа председатель правления Ельцин-Центра Александр Дроздов публично обратился к силовикам с просьбой проверить материалы Telegram-канала «УРАЛLIVE» о Людмиле Телень. Господин Дроздов сообщил, что в канале ведется травля в отношении заместителя исполнительного директора. По его словам, редакция канала искажает факты и создает фотофейки в публикациях, где фигурирует госпожа Телень.

До этого «УРАЛLIVE» опубликовал израильский паспорт Людмилы Телень. Ранее авторы канала назвали госпожу Телень «темной хозяйкой Ельцин-центра».

Артем Путилов