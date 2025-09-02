В Сочи борются со вторым поколением американской белой бабочки

В Сочи завершается обработка зеленых насаждений от второго поколения американской белой бабочки — карантинного вредителя, представляющего серьезную угрозу для городской растительности. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: МЦУ Сочи

Все работы выполняют подрядные организации строго в выявленных очагах распространения насекомого по утвержденной технологии.

В 2025 году из-за погодных условий пиковая активность вредителя продлилась более месяца. В связи с этим власти скорректировали сроки проведения фитосанитарных мероприятий.

Американская белая бабочка имеет статус карантинного объекта, что означает высокую опасность ее распространения для зеленых зон города.

Власти напомнили, что собственники территорий — управляющие компании, товарищества собственников жилья, владельцы частных домов и предприятий — обязаны самостоятельно проводить обработку насаждений на прилегающих участках для предотвращения расширения ареала вредителя.

За консультацией по вопросам борьбы с вредителями растений жители могут обратиться в департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности городской администрации по телефону 266-06-06 (добавочные 1710, 1711, 1712, 1713).

«Ъ-Сочи» писал, что Городское собрание Сочи удвоило финансирование муниципальной программы охраны окружающей среды до 400 млн руб., что позволит высадить более 800 деревьев и 13 тыс. кустарников во всех районах курорта. На защиту растений от вредителей и болезней будет направлено еще 7,4 млн руб., помимо ранее выделенных 20 млн руб.

Мария Удовик