На Кубани задержан подозреваемый в причастности к пропаже Татьяны Магомедовой

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в причастности к исчезновению жительницы Усть-Лабинского района Татьяны Магомедовой. Об этом пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на источник.

Подозреваемый был последним, кто видел женщину в день ее исчезновения. По данным источника, его задержали в ночь на 2 сентября. Сообщается, что волонтеры также приостановили поиск пропавшей.

21 августа 2025 года Татьяна Магомедова уехала на рынок в Усть-Лабинске за покупками и не вернулась домой. Автомобиль пропавшей обнаружили в лесополосе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании исчезновения.

Алина Зорина