Глава Минобороны Германии раскритиковал председателя Еврокомиссии

Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике комментарий председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен относительно якобы имеющихся планов отправки многонациональных войск на Украину в рамках долгосрочных гарантий безопасности. Обсуждать подобные варианты, по мнению министра, «в корне неверно» до начала мирных переговоров, сообщает Politico.

«Европейский Союз не несет ответственности и не имеет полномочий в отношении размещения войск — ни для кого и ни для чего»,— цитируется высказывание министра, сделанное по итогам визита на предприятии оборонной промышленности в западногерманском городе Тройсдорф.

31 августа председатель ЕК при посещении Варшавы заявляла, что Европа работает над «довольно точными планами» возможной отправки войск на Украину. Урсула фон дер Ляйен добавила также, что работа по вопросу гарантий безопасности продвигается хорошо и «обретает форму».

Влад Никифоров