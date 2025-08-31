Фон дер Ляйен: вопрос отправки войск на Украину «обретает форму»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа работает над «довольно точными планами» возможной отправки войск на Украину. Она добавила, что работа по вопросу гарантий безопасности продвигается хорошо и «обретает форму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и абсолютно необходимы. У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме. Эта работа продвигается очень успешно»,— сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

По словам главы ЕК, Европа работает над вариантами плана «развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев». Как добавила Урсула фон дер Ляйен, президент США Дональд Трамп «неоднократно и совершенно четко» заверил, что американское присутствие «будет частью поддержки».

Госпожа фон дер Ляйен также уточнила, что решение об отправке войск — важное суверенное решение каждого отдельного государства. При этом, по ее словам, процесс продвигается.