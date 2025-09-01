Пожар в лесу на территории Геленджика ликвидировали

В Геленджике на территории Пшадского участкового лесничества ликвидировали пожар. Примерная площадь возгорания составила 300 кв. м. Огонь возник после падения обломков сбитого БПЛА, сообщает пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники лесопожарного центра локализовали пожар в 17:20 мск. Ликвидировали возгорание около 18:15 мск.

Тушение огня осложнял труднодоступный рельеф местности.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что лесные пожары в Геленджике полностью потушены спустя четыре дня. В тушении возгорания были задействованы самолеты Бе-200, Ил-76 и два вертолета Ми-8. В операции приняли участие специалисты МЧС, службы «Кубань-СПАС», лесопожарной службы и добровольцы (всего более 500 человек и свыше 100 единиц техники).

Алина Зорина