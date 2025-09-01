На Крымском мосту в очереди на досмотр стоят более 900 машин
К вечеру 1 сентября на въездах к Крымскому мосту сохраняются очереди на ручной досмотр транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
По данным на 18:00, со стороны Тамани в очереди находятся 482 автомобиля, время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Керчи — 460 машин, также с двухчасовым ожиданием.
Контрольные службы продолжают проверку транспортных средств в штатном режиме.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в сентябре 2025 года на пунктах досмотра при въезде в Крым через мост и при выезде из республики прогнозируют преимущественно свободное движение. Время ожидания составит не более часа. Лишь в отдельные дни первой и третьей недели сентября возможна умеренная загруженность — до двух часов.