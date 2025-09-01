На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Прогнозируются смерчи и дождь, сообщает пресс-служба регионального ЦГМС.

В течение суток 2 и 3 сентября на территории Кубани ожидается комплекс метеорологических явлений. Прогнозируются ливни с грозой, град и сильный ветер с порывами 20–22 м/с.

На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 2–3 сентября сохранится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой.

Алина Зорина