На Кубани в начале сентября прогнозируют грозы и кратковременные дожди

На Кубани 2–3 сентября сохранится переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. По данным Краснодарского ЦГМС, в отдельных районах 2 сентября возможны сильные осадки, а к концу периода ожидается преимущественно без дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Ночью температура составит +15...20 °С, а днем 2 сентября — +27...32 °С. Во вторник, 3 сентября, воздух прогреется до +24...29 °С.

В юго-восточных предгорьях потеплеет до +21...26 °С, а в горах ночью будет +9...14 °С. Днем ожидается +16...21 °С, 3 сентября — +13...18 °С. Ветер западной четверти с переходом на северный, 4–9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

На черноморском побережье края синоптики прогнозируют переменную облачность, местами дожди и грозы. Ветер западной четверти 4–9 м/с, порывы до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +19...24 °С, днем +24...29 °С.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что метеорологи прогнозируют теплое начало сентября в Краснодарском крае, однако во второй половине месяца ожидается рост числа ливней и штормов.

Анна Гречко