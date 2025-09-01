В лесу Геленджика вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА

В Геленджике на территории Пшадского участкового лесничества произошло возгорание площадью около 300 кв. м. Пожар возник после падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата, сообщили в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / krd_klpc Фото: https: / t.me / krd_klpc

По информации учреждения, к тушению оперативно приступили спасатели. Директор Геленджикского лесничества квалифицировал происшествие как лесной пожар.

По данным МЧС России по Кубани, локализовать возгорание удалось в 17:20. Угрозы населенным пунктам нет.

На месте работают восемь человек и две единицы техники. Сейчас на участке ведутся работы по ликвидации огня.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Геленджике четыре дня тушили лесные пожары. В ликвидации возгорания задействовали самолеты Бе-200, Ил-76 и два вертолета Ми-8. В операции приняли участие сотрудники МЧС, службы Кубань-СПАС, лесопожарной службы и добровольцы (всего более 500 человек и свыше 100 единиц техники).

Анна Гречко