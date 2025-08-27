АЗС «Агронефтепродукта» в Мостовском районе не смогли продать за 67 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Агронефтепродукт» Алина Тебиева сообщила о том, что повторные открытые торги по реализации двух автозаправок банкрота признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах. Сообщение опубликовано в ЕФРСБ.

В частности, не удалось реализовать два лота общей стоимостью 66,9 млн руб. На торги по начальной цене 36,9 млн руб. выставлялся комплекс имущества АЗС по улице Мира, 1/1 в поселке Мостовской. В состав лота входило здание мастерской (42,9 кв. м), административное здание (66,4 кв. м), эксплуатационное оборудование, автоматизированные системы управления АЗС, а также земельный участок для размещения существующей автозаправочной станции (2842,36 кв. м).

Вторым лотом по начальной цене 30 млн руб. был выставлен комплекс имущества АЗС на автодороге Мостовской — Лабинск, через аул Ходзь (здание АЗС площадью 23,9 кв. м, информационное и эксплуатационное оборудование, автоматизированные системы управления и земельный участок для размещения автозаправочной станции площадью 1500 кв. м).

В июле этого года ООО «НК “Нефтесфера”» из Ставрополя за 48 млн руб. приобрело две автозаправочных станции «Агронефтепродукта». Была реализована АЗС в поселке Мостовском (Контейнерная автозаправочная станция площадью 45,7 кв. м) и земельный участок площадью 1525 кв. м, а также АЗС в селе Успенском (площадь здания 31,9 кв. м) и земельный участок под АЗС стационарного типа (площадь — 811 +/- 50 кв. м).

В настоящий момент также не удалось реализовать на торгах комплекс имущества АЗС и нефтебазы (склад ГСМ) в Северной промзоне Лабинска. Имущество частично обременено залогом ПАО «Сбербанк» и ФНС России. В имущественный комплекс входит земельный участок (15,4 тыс. кв. м), предназначенный для эксплуатации склада ГСМ и АЗС. На участке не зарегистрированные в ЕГРН — АЗС, резервуары, наливные краны, нефтебаза, колонки, пожарный водоем, эстакады, железнодорожный тупик, подъездной железнодорожный путь и другое. Начальная цена лота, который пытались продать посредством публичного предложения, — 206,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агронефтепродукт» зарегистрировано в 1999 году в Лабинске Краснодарского края. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Учредитель — Максим Неженец (100% УК). Выручка компании за 2022 год составила 165,7 млн руб., убыток — 8,5 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Агронефтепродукт» в марте 2024 года. С заявлением обратилась Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Краснодарскому краю. Сумма задолженности, включенная в реестр требований кредиторов, составляла свыше 14 млн руб. Компания «Агронефтепродукта» имела свой специализированный автопарк и логистический центр, осуществляла поставки нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива по Краснодарскому краю и всему ЮФО.