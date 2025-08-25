Новороссийск нарастил экспорт зерна через морской порт на 11%

За последнюю неделю через порт Новороссийск было отгружено 589,3 тыс. т зерновых культур. Основной объем пришелся на пшеницу — 548,9 тыс. т, а также ячмень — 40,4 тыс. т, сообщает агентство «Зерно Он-Лайн».

Пшеница была направлена в Танзанию (108,6 тыс. т), Египет (81,7 тыс. т), Судан (68,3 тыс. т) и другие государства. Ячмень экспортирован в Саудовскую Аравию и Ливан.

Таким образом, недельные показатели экспорта зерна из Новороссийска продолжают расти: с 11 по 17 августа отгружено 565,5 тыс. т по уточненным данным, а неделей ранее, с 4 по 10 августа, объем составил 506,4 тыс. т.