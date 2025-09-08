От Москвы до самых до Татышлов

По новому участку трассы М-12 «Восток», соединившей Башкирию, Пермский край и Свердловскую область, ежесуточно проезжает более 7 тыс. транспортных средств. Интенсивность движения растет чуть ли не ежедневно, поскольку теперь от Казани до Екатеринбурга можно добраться за 9 часов, а не за 14, как раньше. В этом убедился и корреспондент “Ъ” Иван Буранов. Он протестировал новую магистраль, пообщался с местными жителями и выяснил, как изменилась жизнь расположенных рядом с М-12 сел и деревень.

Москва—Набережные Челны

Набережные Челны—Дюртюли

Дюртюли—Верхние Татышлы

Верхние Татышлы—Ачит

Красноуфимск—Екатеринбург

Москва—Набережные Челны

Ранним утром выезжаю из Москвы по первому участку М-12. Он открылся еще в 2023 году, сейчас здесь по три-две полосы в каждую сторону с разделительным барьером и освещением. Разрешенная скорость — 110 км/ч, но камер нет, так что водители выжимают и 130, и 140... а затем притормаживают, заметив впереди «мигалки». Но это не полиция — просто вдоль трассы периодически установлены специальные светодиодные фонари, мигающие красным и синим цветами. Система называется «Балка-Шериф»; в навигаторах эти фонари часто обознаются как камеры, но съемку они все же не ведут.

Трасса принадлежит госкомпании «Автодор», о чем водителям напоминают шумозащитные экраны фирменной серо-оранжевой расцветки. На этом участке работают 24 многофункциональные зоны (МФЗ) — это «расширенный» вариант заправки с большой парковкой для грузовиков, кафе и туалетом (а в отдельных случаях — с аптеками, магазинами и молельными комнатами).

На многих заправках основная стоянка находится до колонок — а за ними свободных мест мало или вообще нет. Это создает проблемы: часть водителей сначала заправляется, а уже потом идет в кафе. В результате им приходится парковать машины на обочинах выездов с МФЗ или на островках безопасности, что запрещено ПДД и уж точно небезопасно.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Служба аварийных комиссаров является частью сервиса «Автодора» на платных дорогах. Сотрудники службы помогают во время ДТП и поломок, могут доставить топливо и поменять колесо

В августе и начале сентября наиболее загружен отрезок Москва—Владимир. Здесь на МФЗ «173 км» так много людей, что заказанную еду приходится ждать 20–30 минут. После Владимира становится посвободнее. Правда, чем дальше от Москвы, тем реже встречаются АЗС. За Электросталью, к примеру, есть заправка на 73-м км дороги, а следующая — только через 100 км. Во Владимирской и Нижегородской областях расстояние между МФЗ 108 км. «Автодор» о проблеме знает и обещает в 2026 году достроить на участке Москва—Казань еще четыре заправки.

Дорога проходит мимо городков и деревень, но они, как правило, закрыты шумозащитными экранами. Пейзаж в 90% случаев одинаковый: лесопосадки сменяются полем, поле сменяется степью, степь — снова полем. От этого временами клонит в сон, особенно если едешь на круиз-контроле.

Просыпаешься почти мгновенно при внезапных порывах бокового ветра, которые возникают на открытых пространствах. Иногда ветер такой сильный, что машины с высокой парусностью (например, кроссоверы) почти сносит в соседний ряд.

Если останавливаться каждые два часа (как рекомендует «Автодор») и ехать не слишком быстро, то от Москвы до Казани доезжаешь за восемь-девять часов. Проезд обходится в 5–6 тыс. руб.— итоговая сумма зависит от того, на какой развязке съезжаешь в Казань (трасса в город не заходит и проложена в 25–30 километрах от него).

На последнем, 836-м километре магистраль упирается в тупик: здесь нужно перестроиться на региональную скоростную дорогу Шали—Бавлы. Она связывает М-12 «Восток» с М-7 «Волга», по которой на следующий день еду дальше.

Трасса М-7 находится в ведении Федерального дорожного агентства, известного как Росавтодор (не надо путать с «Автодором»). Несколько лет назад правительство решило, что участок до Тюмени станет частью М-12. Его должны передать в управление «Автодору» до конца 2025 года, чтобы «трансконтинентальный автомобильный маршрут» от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга (включает М-11, ЦКАД и М-12) был целиком под контролем госкомпании. В навигаторах эта часть М-7 уже обозначается как М-12, но юридически «Волга» все еще находится на балансе Росавтодора.

Участок М-7 после Казани не так давно пережил реконструкцию — теперь там тоже четыре полосы с разделительным барьером.

Но от платных трасс «Автодора» эта дорога заметно отличается, и не только цветом инфраструктуры (у Росавтодора в основном синим, а не серо-оранжевым). Далеко не все участки здесь освещены. Скорость ограничена 90 км/ч, а в районе автобусных остановок — 70 км/ч. Есть камеры, в нескольких местах нарушителей «ловят» мобильные комплексы на треногах. У «Автодора» вдоль трасс есть сетчатая защита от животных, у Росавтодора это редкость. На «федералках» развороты чаще всего в одном уровне, а госкомпания строит эстакады или развязки.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Бесплатная М-7 «Волга» хотя и является частью единого с М-12 транспортного коридора, конструктивно отличается от платной трассы

Поток транспорта на М-7 явно плотнее, а средняя скорость движения ниже. Тут заметно больше грузовиков: отдельные стоянки полностью забиты фурами. Иногда встречаются совершенно новые на вид военные «КамАЗы», которые едут своим ходом со стороны Набережных Челнов со скоростью не выше 70–80 км/ч. Их приходится опережать, что также тормозит поток.

Набережные Челны—Дюртюли

В районе села Костенеево (примерно в 160 км от Казани) ухожу на недавно построенный обход Набережных Челнов и Нижнекамска протяженностью 81 км. Формат современный: четыре полосы, разделенные потоки. Движение здесь запустили в конце 2024 года, но трассу все еще доделывают: то тут, то там ставят щиты, укрепляют обочины, навешивают камеры. Но заправка на обходе всего одна, с двух сторон трассы.

После обхода поток возвращается на «старую» М-7. В ходе реконструкции она тоже доведена до стандарта «четыре полосы плюс разделитель». Работы продолжаются: то полосу перекроют, то какой-то бульдозер вылезет на дорогу.

Ловлю себя на мысли, что М-7 более «нервная» трасса, чем М-12.

Вроде бы все в порядке: едешь быстро, обгонять никого не надо, выезды на встречную полосу исключены. Но движение нельзя назвать на 100% комфортным, особенно ночью. Чиновники любят рассказывать, что от Москвы до Екатеринбурга организовано «сквозное» и «бесшовное» движение. Формально это так, но путешественникам надо заранее понимать, что сейчас «бесшовность» не означает, что все дорожные работы закончены и никаких задержек в движении нет.

Вскоре начинается относительно свежий участок М-7 — в обход башкирских сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Его открыли для движения в конце 2024 года одновременно с обходом Нижнекамска и Набережных Челнов. И снова на обочине информационный щит с объявлением о грядущей передаче дороги «Автодору» на платный режим.

Для некоторых путешественников также может стать сюрпризом, что в момент пересечения границы Башкирии стрелка часов прыгает сразу на два часа вперед: пояс UTC+3 меняется на UTC+5.

На обходе сел камер заметно больше, приходится соблюдать ограничение скорости в 90 км/ч. Спустя 62 км подъезжаю к началу нового участка М-12, который и открыл в середине лета президент. «Автодор» называет эту дорогу Дюртюли—Ачит — по названию населенных пунктов в Башкирии и Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При съезде с М-12 сразу замечаешь разницу в составе участников дорожного движения

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ При съезде с М-12 сразу замечаешь разницу в составе участников дорожного движения

Дюртюли — город с населением 30 тыс. человек — находится в 8 км от начала платной трассы. Где-то здесь протекает воспетая Юрием Шевчуком река Белая. На съезде в сторону города автомобилистов встречают старое придорожное кафе, стоящие в грязи фуры, а также проржавевшая и давно заброшенная бензоколонка. Дорога к городу удручает: сначала грунтовка, потом вроде бетонка, но с ямами и довольно «уставшая». Рядом штаб дорожников, строивших М-7: здание-времянка, забор и огромные кучи песка.

Местные жители пока не определились с отношением к новой трассе. Продавщица Айгуль жалуется на разбитые грузовиками и строительной техникой местные дороги. Часть асфальта восстановлена, а часть — нет; дороги отремонтированы как будто кусками, и дюртюлинцам непонятна логика этих «заплаток». В госкомпании «Автодор» “Ъ” заверили, что все дороги будут рано или поздно восстановлены.

«Зато туристов больше стало?» — предполагаю я. «Наоборот, все мимо едут теперь, торговля падает»,— жалуется Айгуль. Захожу в кафе «Транзит». У кассы два объявления — «Алкоголь только в розлив» и «Кипяток 10 рублей стакан». В меню — пельмени, макароны, компот, пирожки и другие блюда классического меню столовой.

Приветливая буфетчица говорит, что никаких изменений пока не заметила. «Тут у нас в основном "постоянщики" едят, а эти по М-12 мимо едут»,— объясняет она. «Да у нас-то и посмотреть нечего, кто к нам заезжать будет-то?» — вступает в разговор мужчина из очереди.

Буфетчица добавляет, что при строительстве трассы разбили местную дорогу к селу Бураево, но обещали восстановить.

Перемещаюсь в центр Дюртюли. Судя по номерам, машины здесь в основном башкирские, автомобилей из Татарстана и Свердловской области почти нет. Захожу в здание местной администрации, представляюсь журналистом и говорю, что хочу пообщаться с кем-нибудь из руководства города. Охранник долго пытается дозвониться по нескольким номерам, потом разводит руками: «Все уехали в Казань — как раз по дорогам совещаться». На прощание рассказывает, что местные жители охотно используют М-12, особенно продавцы меда из села Верхние Татышлы, которым по «платке» быстрее добираться до рынков.

Здесь же на площади — краеведческий музей. На моих глазах к нему подъезжают два автобуса, из которых выходит настоящая толпа. «У нас тут в последнее время много народу,— радуется сотрудница музея.— Раньше два-три человека за день зайдут, а теперь минимум 10–12. Вот сейчас группа приехала — сразу 57 человек». Кажется, здание музея не было рассчитано на такое количество интересующихся историей Дюртюли — в коридорах почти давка. Моя собеседница не готова однозначно утверждать, что такой ажиотаж связан с новой трассой, но отмечает, что посетителей стало больше именно в августе.

Я тоже обхожу экспозицию. В музее много всего интересного, например чучело головы лося с подписью: «Подарок от бывшего главного лесничего Дюртюлинского лесхоза в 1980–90-е». Еще есть кольчуга, изготовленная жителем города Дюртюли. Есть выставленные в ряд черепа волка, барсука, щуки и панцирь местного рака.

На улице увидел курящую на лавочке женщину. Разговорились. Оказалось, что она приехала из Екатеринбурга отдохнуть в местном санатории. «Мы как раз ехали по этой "платке". Дорога — класс! — делится она впечатлениями.— Камер нет, ехали 170 км/ч! Добрались за четыре часа, а раньше надо было все восемь ехать».

Дюртюли—Верхние Татышлы

Я покидаю Дюртюли и возвращаюсь на М-12. При въезде на «платку» нет шлагбаумов — здесь работает система «Свободный поток». Камеры считывают номера и присылают счет за проезд на «Госуслуги». От Дюртюли до Бураево проезд стоит 408 руб. для легковой машины, из Бураево в Октябрьский — 890 руб., из Октябрьского до Ачита — 415 руб. Итого 1713 руб. за 275 км, или 6,2 руб. за километр.

Трасса сделана по стандарту «Автодора»: четыре полосы, разделитель, освещение. Легковым машинам можно ехать 110 км/ч, грузовикам — 90 км/ч, но камер пока нет.

На высокой скорости стекло быстро залепляется кровавыми разводами от довольно крупных насекомых — такое ощущение, что здесь их больше, чем на казанском участке.

Уже по возвращении в Москву я связался со старшим научным сотрудником кафедры энтомологии биофака МГУ Петром Петровым, и он подтвердил мою догадку. «Вполне возможно, что в некоторые сезоны насекомых там больше. У нас ведь в центральной России многие болота осушены, леса вырублены, степи распаханы, плотность населения высокая. А на Урале с этим все-таки получше дела обстоят,— поясняет эксперт.— Но не исключено, что это была локальная или временная ситуация. Например, в какой-то день может быть массовый вылет поденок из водоемов — и вокруг в воздухе ни зги не будет видно. А через несколько дней не останется ни одной».

Напоследок ученый вежливо замечает, что не считает это большой проблемой, «ведь у машин есть дворники». Ну как сказать. Высокая скорость на этом участке трассы приводит к повышенному расходу «омывайки», но насекомых так много, что дворники не очень хорошо справляются с разноцветными пятнами от местных жуков, ос и комаров. А ведь далеко не все возят с собой в машине тряпки и бытовую химию.

Я заметил, что многие водители не выдерживают езды с таким грязным стеклом и останавливаются для очистки в технологических разрывах вдоль трассы (предусмотрены для обслуживающей техники).

Правила это запрещают — и вполне обоснованно: такие остановки небезопасны.

Но на всем 275-километровом участке сейчас построена лишь одна парная заправка, площадок отдыха тоже немного. Госкомпания обещает достроить еще две пары МФЗ в 2026 году. Пока что водителям приходится искать топливо и «омывайку» в ближайших населенных пунктах.

Навигатор выводит меня в село Бураево, что в 86 км от Дюртюли. Местная АЗС находится на Коммунистической улице: два бокса со старыми «аналоговыми» советскими колонками, касса в отдельном домике с покатой крышей. На вывеске — бренд крупной нефтяной компании.

«Бензин-то нормальный?» — спрашивает заправщика водитель седана (судя по номерам, из Ростовской области). «Никто не жаловался! С того же завода, откуда другим наливают». Заправщик рассказывает мне, что после открытия М-12 клиентов стало гораздо больше. «Заезжали даже с ХМАО»,— хвастается он. Но я все-таки не доверяю старой на вид колонке, поэтому заправляюсь на небольшую сумму и возвращаюсь обратно на М-12 — до ближайшей МФЗ должно хватить.

По трассе проносятся машины из самых различных регионов: Санкт-Петербурга, Москвы, Тюменской, Челябинской областей. Но почти 40% — большегрузы. Несколько раз встречаю колонны новых китайских грузовиков еще без номеров — они чинно движутся в сторону Москвы. Попадались внедорожники, тащившие за собой лодки на прицепе — видимо, туристы дорогу уже освоили.

Торжественное открытие состоялось больше месяца назад, но дорожники все еще доделывают инфраструктуру.

Вдоль трассы работают асфальтовые заводы, кое-где готовятся площадки для будущих заправок. Уже стоят зеленые щиты с надписью «МФЗ», хотя самих МФЗ за ними нет, но на большой скорости этого не понимаешь. Так что я радостно притормаживаю перед знаком, готовлюсь заехать и «легально» протереть стекло от непрошенной энтомологической коллекции — но не тут-то было. Въезд на площадку перегорожен блоками. В такую же ловушку попали еще несколько водителей.

Следующая остановка — село Верхние Татышлы: здесь тоже есть съезд на М-12. У меня «село» ассоциируется с покосившимися избушками, бабушками в платочках и коровами, гуляющими по улицам. Так вот, Верхние Татышлы совсем не такое село. Это настоящий город, которому будто забыли сменить статус. Здесь ровные улицы, благоустроенная набережная, мечеть, собственный дворец культуры.

«На асфальт посмотрите — ни одной сигареты не валяется»,— гордо говорит пенсионер Фадиль. Про М-12 он слышал мельком — его родственники уже съездили по ней «в Свердловск». Проблема с разбитыми подъездными дорогами тут тоже есть, но «вроде обещали восстановить в следующему году».

Захожу в здание администрации района, ловлю солидно одетого мужчину, судя по всему, одного из местных начальников. Тот не представляется, но рассказывает, что дорожникам во время строительства запретили въезжать на технике в село: «Специально шлагбаумы поставили!» Это и спасло дорожную сеть Верхних Татышлов. А подъездные пути действительно будут ремонтировать, подтверждает он: «В том числе за счет средств заказчика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчики «Автодора» активно привлекали местных жителей к строительству М-12

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Подрядчики «Автодора» активно привлекали местных жителей к строительству М-12

Верхние Татышлы—Ачит

Из Татышлинского района направляюсь дальше по трассе в сторону Екатеринбурга. По пути появляется пункт взимания платы (ПВП). Сверху при въезде — таблички с пиктограммами, указывающие, где кому ехать. Но не все водители сразу понимают обозначения — они путаются и тормозят поток. Операторов в кабинке нет: тип транспортного средства определяется автоматически. Если нужен чек, то нажимаешь отдельную кнопку. Отмечу, что водителям самых больших грузовиков приходится тянуться за ним вниз из кабины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт взимания платы со шлагбаумами расположен ровно посередине участка М-12 Дюртюли—Ачит

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Пункт взимания платы со шлагбаумами расположен ровно посередине участка М-12 Дюртюли—Ачит

«Автодор» пояснил для “Ъ”, почему на трассе понадобился ПВП (ведь на остальной М-12, ЦКАД, региональных платных дорогах шлагбаумов нет): «Это контрольная точка, необходимая для сверки данных, чтобы снизить до нуля возможность некорректного взимания платы. ПВП позволяет избежать ошибок в расчетах, защитить пользователей от некорректного начисления платы и предотвратить мошеннические действия».

Вскоре после шлагбаумов — стандартная МФЗ ЛУКОЙЛ. Площадка еще достраивается, отдельные зоны огорожены сеткой, но заправиться уже можно, и кафе работает. Посетителей много, есть очереди. У кофемашины уже закончились стаканчики на 300 мл, хот-догов и бургеров тоже не осталось. «У нас так почти каждый день — ну очень много тут людей»,— рассказывает сотрудница.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка на единственной заправке как правило заставлена автомобилями

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Парковка на единственной заправке как правило заставлена автомобилями

На ближайшей развязке ухожу в сторону поселка Щучье Озеро. В 1950–1970-е годы здесь жило около 5 тыс. человек, сейчас — чуть более 1 тыс. Свернув с М-12, внезапно попадаю на убитую грунтовку. Рядом — гигантских размеров штаб строительства. Туда-сюда снуют грузовики.

Проехать к поселку можно только по Трактовой улице. По ней невозможно двигаться быстрее 10–15 км/ч. Даже «буханки» и «Нивы», казалось бы, готовые к любым дорогам, здесь еле ползут. А если впереди едет какой-то транспорт, то видимость из-за пыли снижается до 10–20 м. Мост через местную реку выглядит так, как будто его кто-то долго жевал и выплюнул.

Все это — невидимая большинству автомобилистов изнанка строительства «нарядной» М-12.

«Раньше прямо до моста был асфальт, а потом грузовики начали ездить и дорогу убили. Сейчас вроде ездят пореже»,— рассказывает мне местный житель Равиль. Он родом из Узбекистана и живет в Щучьем Озере уже 23 года.

Состояние центральной улицы Советской не сильно лучше, чем у моста. Продавщицы в магазине хозтоваров взволнованно рассказывают, что свежий асфальт положили как раз за три года до начала строительства М-12. В архивах «Яндекса» действительно есть фотография 2022 года, где видно, что у магазина раньше было нормально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для выезда из Щучьего Озера на М-12 нужно проехать строительную базу

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Для выезда из Щучьего Озера на М-12 нужно проехать строительную базу

Возвращаюсь из Щучьего Озера на М-12 и останавливаюсь на пригорке, чтобы сфотографировать штаб строительства. Рядом притормаживает «Лада Калина», которая движется обратно — в сторону Щучьего Озера.

После поселка дорога идет дальше на юг в сторону Башкирии. «Проеду? — спрашивает водитель.— Дорога-то нормальная или лучше по "платке"?» — «А вам вообще куда?» — «В Уфу». «Лучше пожалейте колеса и машину»,— отвечаю я. Водитель понимающе кивает, разворачивается и едет в сторону платной дороги. Еще 100 км по М-12 — и начинается Свердловская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый участок М-12 Дюртюли—Ачит соединил Башкирию, Пермский край и Свердловскую область

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Новый участок М-12 Дюртюли—Ачит соединил Башкирию, Пермский край и Свердловскую область

На ближайшей развязке съезжаю в село Александровское. Замечаю мужчину, который торгует на улице картошкой, помидорами и яблоками. «Почем яблоки?» — «Двести рублей ведро. Хочешь кисленькие, хочешь полусладкие».

Рассчитавшись, спрашиваю, лучше ли стало после открытия трассы. «Да куда там! Все раньше через нас ехали, а теперь — мимо нас,— рассказывает продавец.— Торговля упала на 80%». И снова та же проблема, что в других селах: «Фуры ездили в строительный городок через нашу дорогу в селе, асфальт весь издырявили. Она маленько покоцанная уже была, но те ее добили. Теперь новую никто не построит». На просьбу представиться мужчина отвечает: «Владимир Владимирович».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продавцы фруктов в селе Александровском, несмотря на падение спроса на яблоки, все еще пребывают в хорошем настроении

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Продавцы фруктов в селе Александровском, несмотря на падение спроса на яблоки, все еще пребывают в хорошем настроении

Отправляюсь смотреть, что происходит в поселке. На одной из «издырявленных» дорог встречаю пожилого мужчину на велосипеде, он представляется Ильей Викторовичем. «Примерно такая же эта дорога и раньше была,— рассказывает он мне.— Только по ней тракторы ездили на ферму, а не грузовики». Спрашиваю, изменилось ли что-то в селе с открытием М-12. «Ничего вообще,— категорично отвечает он.— Вот только газ провели по всему селу — может быть, это как раз из-за дороги? Говорили ведь, что по ней Путин поедет».

Из Александровского как-то незаметно доезжаю до Красноуфимска. Дорога от М-12 до города — 12 км — отремонтирована совсем недавно, еще даже нет разметки. Красноуфимск — крупный город с 37 тыс. жителей, железнодорожным вокзалом (построен по проекту Алексея Щусева), несколькими соборами и даже Музеем медицины. А вот центральная площадь довольно стандартная: памятник Ленину, краевой суд, краеведческий музей и администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральная площадь Красноуфимска

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Центральная площадь Красноуфимска

Там я знакомлюсь с Юрием Борисовым — не актером, а замглавы Красноуфимска по инвестициям и развитию. Он рассказывает, что раньше из Дюртюли в Ачит редко кто ездил напрямую, «потому что там сплошные сельские дороги и грунтовки были».

Еще вспоминает, что во время строительства М-12 в городе был отток рабочей силы: все ушли зарабатывать «на дороге», в какой-то момент даже ощущался дефицит кадров. Но при этом городской бюджет получил «значительные внеплановые доходы» — прежде всего в виде НДФЛ — и эти деньги «помогли решить ряд давних проблем». А еще новая дорога разгрузила транзит большегрузного транспорта, от которого давно страдал Красноуфимск.

По совету Юрия Борисова отправляюсь посмотреть на местную достопримечательность — железнодорожный мост-виадук, по которому проходит Транссибирская магистраль. Туда нужно добираться через лес, а на месте я встречаю группу туристов на нескольких машинах. Они специально приехали из Екатеринбурга полюбоваться этим и другими виадуками. Хвалят платную трассу: «По старой дороге сюда бы никогда не доехали».

Красноуфимск—Екатеринбург

Через Красноуфимск возвращаюсь обратно на М-12. Через 12 км она заканчивается — и снова начинается бесплатная федеральная трасса. Хотя «Яндекс» продолжает считать ее М-12, но юридически «Автодору» она еще не передана. Дорога в целом похожа на М-7, но здесь заметно больше ремонтных и строительных работ. Где-то перекрыта одна полоса — ставят столбы освещения. В других местах укрепляют обочины, ставят бортовые ограждения — кое-где это приводит к пробкам.

В таком режиме еду чуть более 150 км. С учетом интенсивного движения (особенно много грузовиков) это занимает около двух часов. Вечером ехать сложнее — дорога не везде освещена, особенно те участки, где идет капитальный ремонт. Связи периодически нет никакой: ни мобильной, ни интернета.

Примерно за 25 км до Екатеринбурга начинается освещенный участок. Скорость — 90 км/ч — здесь контролируют камеры. Съезжаю на ЕКАД по указателю «Тюмень» — власти обещают протянуть М-12 и туда. Но в этом случае речь идет о реконструкции уже существующей федеральной дороги.

Впоследствии трассу обещают продлить до Омска, а в самой отдаленной перспективе — даже до Владивостока.

Надеюсь, что когда-нибудь получится написать репортаж и с этих участков.

Что в Росавтодоре говорят про дальнейшую судьбу автодороги М-7 «Волга» Федеральное дорожное агентство совместно с ГК «Автодор» продолжают совместную работу по развитию маршрута «Восток». Его предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Росавтодор в данный момент продолжает работы на смежных участках, в частности, на дороге М-7 «Волга» в Республике Башкортостан от Дюртюли до Уфы, где сегодня из 103 км в четырехполосном исполнении — 52 км. Сейчас расширяются еще 22 км, и в рамках шестилетнего плана дорожной деятельности будут выполнены работы по строительству и реконструкции на оставшихся 29 км. Кроме того, в рамках развития скоростного маршрута «Восток» до Тюмени в следующем году в общей сложности уже все 302 км будут полностью обеспечены четырехполосным движением. Для этого Росавтодор расширит 128 км, из которых 56 км — капитальный ремонт, 72 км — реконструкция и строительство.

Благодаря новой трассе от Москвы до Екатеринбурга на автомобиле можно доехать за 16 часов — такое время показывает «Яндекс», подразумевая непрерывное и безостановочное движение. Но если делать хотя бы получасовые остановки каждые два часа, то от Москвы до Казани доезжаешь за восемь-девять часов, а от Казани до Екатеринбурга — за девять-десять часов.

Суммарная стоимость проезда по дороге — 7,7 тыс. руб. (5–6 тыс. руб.— Москва—Казань, 1,7 тыс. руб.— Дюртюли—Ачит) для легковой машины. Когда обходы на М-7 передадут «Автодору», будет дороже, но тарифы пока неизвестны.

На дорогу в один конец у меня ушло примерно 160 литров бензина — по нынешним ценам это около 10 тыс. руб. Прибавим затраты на питание (на МФЗ и в кафе) и ночевки в отелях (в туристический сезон в августе номер в самой простой «трешке» в небольшом городе стоит 3–5 тыс. руб. за ночь), держим в уме износ автомобиля…

Получается, что одному человеку гораздо дешевле и быстрее добраться из Москвы в Екатеринбург на самолете, тем более что цена билета экономкласса не превышает 3–5 тыс. руб. Однако если едет большая компания на одной большой машине, то, возможно, поездка по М-12 будет выгоднее.

К тому же в самолете вы не увидите Дюртюли, Верхние Татышлы, Красноуфимск. И не попробуете яблок Владимира Владимировича. А они того стоят.