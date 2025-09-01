«Уральские авиалинии» возобновят прямые рейсы из Сочи в Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 24 сентября восстановит прямое авиасообщение между Сочи и Дубаем. Полеты будут выполняться трижды в неделю — по средам, субботам и воскресеньям — в рамках осенне-зимней навигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Кроме того, с 26 сентября компания запустит ежедневные рейсы из московского аэропорта Домодедово, а с 1 октября — из Екатеринбурга. Для пассажиров из других регионов перелеты в Дубай доступны со стыковками в Москве, Екатеринбурге и Сочи.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиаперевозчика и в кассах компании.

«Ъ-Сочи» писал, что в воздушной гавани курорта задерживаются более 30 рейсов. По состоянию на 10:45 по московскому времени задержки затронули как внутренние, так и международные рейсы.

Мария Удовик