Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Сочи задержали более 30 рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Сочи задерживаются более 30 рейсов, сообщается на онлайн-табло аэропорта. На 10:45 по московскому времени задержки затронули как внутренние, так и международные рейсы.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

На прилет задержано 18 рейсов из различных городов, включая Сургут, Москву, Сыктывкар, Батуми, Уфу и Новосибирск. На вылет задерживаются 15 рейсов, направляющихся в Анталью, Стамбул, Москву и Новосибирск.

В ночь на 30 августа с 02:30 до 05:00 в аэропорту Сочи были введены ограничения на полеты для обеспечения безопасности. В связи с этим формируется новое расписание для всех воздушных судов.

Пассажиры предупреждены о возможных переносах, отменах и объединениях рейсов в ближайшие два дня.

Лия Пацан

Новости компаний Все