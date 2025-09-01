КТК восстановил работу выносного причального устройства КТК-3

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) восстановил работу выносного причального устройства ВПУ-3 на своем морском терминале. Ремонтные работы, начатые 15 августа, завершены, и после успешных гидроиспытаний объект вернулся в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе консорциума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ВПУ КТК-З было выведено из эксплуатации 15 августа 2025 года для планово-предупредительного ремонта по замене плавучих и подводных шлангов. В настоящее время отгрузку нефти на танкеры на Морском терминале КТК осуществляют два выносных причальных устройства – ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что объем утечки нефтепродуктов в море у Новороссийска оценили в 4-5 тонн. Разлив нефтепродуктов произошел 29 августа во время погрузочных работ с танкером в порту Новороссийска. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) принял решение вывести из эксплуатации одно из причальных устройств на морском терминале для проведения расследования.