Аксенов: показатель досмотра в один час на Крымском мосту выдержать не удалось

Целевой показатель досмотра в один час на Крымском мосту не удалось выдержать из-за усиленных мер безопасности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам руководителя республики, на въезд очередей практически нет, но на выезд со стороны Керчи сейчас ожидают более 1,1 тыс. автомобилей. Время ожидания достигает около четырех часов. При этом пропускная способность моста составляет 25–26 тыс. машин в сутки, а в течение часа досматривается порядка 600 автомобилей.

Ранее, 4 августа, в очередях перед мостом с обеих сторон скопилось до 4 тыс. машин — это стало новым максимумом. В пиковые часы июля и августа число автомобилей на выезд со стороны Тамани превышало 1,5 тыс.

Как сообщал «Ъ-Кубань», 31 августа на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту могут быть максимальные пробки. Ожидание может занять до четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко