Полиция выясняет обстоятельства уличной драки в Кабардинке

Полиция Геленджика организовала проверку по факту драки двух мужчин в Кабардинке на ул. Абрикосовой. Инцидент произошел днем 31 августа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации очевидцев, конфликт между покупателем и продавцом лавки с восточными сладостями разгорелся из-за недовольства мужчины высокими ценами. Словесная перепалка переросла в рукопашную схватку.

К моменту прибытия сотрудников полиции участники потасовки уже разошлись. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и работают над установлением всех деталей произошедшего.

