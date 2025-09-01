Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция выясняет обстоятельства уличной драки в Кабардинке

Полиция Геленджика организовала проверку по факту драки двух мужчин в Кабардинке на ул. Абрикосовой. Инцидент произошел днем 31 августа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации очевидцев, конфликт между покупателем и продавцом лавки с восточными сладостями разгорелся из-за недовольства мужчины высокими ценами. Словесная перепалка переросла в рукопашную схватку.

К моменту прибытия сотрудников полиции участники потасовки уже разошлись. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и работают над установлением всех деталей произошедшего.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция Новороссийска выясняет обстоятельства избиения подростка у ТЦ.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все