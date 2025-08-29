Эксперты прогнозируют дожди и подтопления на Кубани в начале осени

Метеорологи прогнозируют теплое начало сентября в Краснодарском крае, однако во второй половине месяца ожидается рост числа ливней и штормов. По данным специалистов, обильные осадки могут привести к подтоплениям в отдельных районах, пишут «Известия».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что сильные дожди вероятны не только в Краснодарском и Ставропольском краях, но также в Москве, Подмосковье и Крыму. По словам экспертов, подобные колебания связаны с изменением климатических условий: столкновение холодных фронтов с жарким воздухом повышает вероятность ураганов и интенсивных осадков.

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова подчеркнула, что именно сочетание жары и прохладных масс нередко становится причиной катаклизмов. Жителям региона рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и быть особенно внимательными в периоды неблагоприятной погоды.

Вячеслав Рыжков