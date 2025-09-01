С 1 сентября в Краснодаре изменили схему движения двух автобусов

С началом нового учебного года в Краснодаре скорректировали движение автобусов №19 и №89. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Маршрутные изменения связаны с завершением ремонта улиц Выездной, Волкова и Казаджиева. Теперь автобусы будут проходить по улицам Выездной и Нарыкова, затем начнут двигаться вокруг школы №108, мимо детского сада №229 и возвращаться обратно на улицы Нарыкова и Выездную.

К началу учебного года в Краснодаре также обеспечили подъезды и подходы к образовательным учреждениям, включая новые школы, и нанесли обновленную дорожную разметку.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре до 1 сентября на линию выйдут 20 новых трамваев. Электротранспорт приобретен по концессионному соглашению.

Анна Гречко