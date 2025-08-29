В Краснодаре до 1 сентября на линию выйдут 20 новых трамваев

В Краснодаре на маршруты вышли 10 новых трамваев из Усть-Катавского вагоностроительного завода, а в ближайшие дни начнут курсировать еще 10 вагонов. Электротранспорт приобретен по концессионному соглашению, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Перед запуском на линию трамваи проходят осмотр и процедуру пусконаладки. Специалисты МУП «КТТУ» проверили работоспособность всех систем нового транспорта, после чего каждый вагон был обкатан на городских улицах: трамваи проехали около 50 км. Новый транспорт будет работать на маршрутах №2, 3, 15 и 21.

«Трамвай — самый любимый горожанами вид транспорта, это надежность в условиях современного города. Будем продолжать обновление парка»,— отметил Евгений Наумов.

В администрации отметили, что все вагоны имеют систему кондиционирования салона с высокой хладопроизводительностью, информационную мультимедийную систему, а также широкие двери со светодиодной подсветкой. В трамваях оборудованы специальные кнопки для связи людей с ограниченными возможностями здоровья с водителями. Вагоны одноуровневые и обеспечены системой «Говорящий город» для слабовидящих граждан, системой видеонаблюдения. Также в салонах есть USB-розетки для зарядки телефонов.

До конца 2025 года в Краснодар планируется поставка еще 30 новых трамваев. Всего по концессионному соглашению с ООО «Синара-ГТР Краснодар» в городе до конца 2026 года будут курсировать 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.

Алина Зорина