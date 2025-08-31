Главные новости к утру 31 августа

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Он пробудет там до 3 сентября. Президент поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, затем пройдут переговоры делегаций России и Китая, а в конце своей поездки он поучаствует в торжествах в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Украинские правоохранительные органы не нашли связи между убийствами экс-депутата Ирины Фарион и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, которого застрелили накануне во Львове. Рассматриваются другие версии, включая возможный «российский след», заявил руководитель СБУ Львовской области Вадим Онищенко.

Лидер хуситов Махди аль-Машат поклялся отомстить Израилю за убийство премьера Йемена Ахмеда Галеба аль-Рахви. Он пообещал, что израильтяне больше «никогда не будут чувствовать себя в безопасности».

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать гарантии безопасности для Украины будут в основном страны Европы. США могут оказать им помощь, но не будут размещать войска на украинской территории, добавил глава государства.

Суд в Москве признал дискриминацией объявления о сдаче жилья, ограничивающие по национальному и религиозному признакам. Запрещены объявления с фразами: «Цыгане не звоните», «Сдам только для мусульман», «Только для славян».