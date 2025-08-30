Трамп исключил отправку американских войск на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечивать гарантии безопасности для Украины будут в основном страны Европы. США могут оказать им помощь, но не будут размещать войска на украинской территории, добавил глава государства.

«Но если мы можем им (странам Европы.— “Ъ”) помочь, я готов это сделать,— сказал господин Трамп в интервью Daily Caller. Речь идет о множестве жизней». Дональд Трамп допустил, что США могут оказать Украине поддержку с воздуха.

Американский президент подчеркнул, что США не тратят деньги на Украину. Поставки вооружений Киеву финансирует НАТО.

По информации Bloomberg, отправить войска на Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения огня готовы около 10 стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл присутствие иностранных военнослужащих на украинской территории неприемлемым.