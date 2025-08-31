СБУ не нашла связи между убийствами бывшего депутата Фарион и Андрея Парубия

Украинские правоохранительные органы не обнаружили связи между убийствами экс-депутата Ирины Фарион и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Рассматриваются другие версии, включая возможный «российский след», сообщил руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Львовской области Вадим Онищенко. Его слова передает «РБК-Украина».

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет заявил, что дело находится на контроле генпрокурора Руслана Кравченко, передает «Цензор.нет». Он подтвердил, что данные, связывающие убийства двух политиков, отсутствуют.

Господина Парубия, который занимал пост спикера Рады с 2016 по 2019 год, застрелили накануне во Франковском районе Львова. Его убийцу, который был одет в форму доставщика еды, еще не поймали. Украинские следственные органы утверждают, что преступление было тщательно спланировано.

Госпожа Фарион скончалась после покушения в июле 2024 года. Нападавший, который поджидал ее у дома, выстрелил ей в голову из пистолета. Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена) взяла ответственность за убийство.

Госпожа Фарион выступала за полный отказ от использования русского языка на территории Украины. Также она заявляла, что не считает украинцами военнослужащих армии Украины, которые разговаривают на русском языке. После этого в отношении экс-депутата возбудили уголовное дело.

Андрей Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. Во время протестов в 2013-2014 годах руководил самообороной.