Лидер хуситов поклялся отомстить Израилю за убийство премьера Йемена

Глава Высшего политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат предрек Израилю «мрачные дни» и пообещал, что израильтяне больше никогда не будут чувствовать себя в безопасности. Он призвал все компании «пока не поздно» покинуть еврейское государство.

«Мы продолжим бороться и отвечать на вызовы вызовами... Цена свободы — кровь. Мы — люди жертвенности, стойкости и неповиновения»,— заявил господин аль-Машат, его выступление транслировал телеканал «Аль-Масира». Канал отмечает, что господин аль-Машат фактически является президентом на подконтрольных хуситам территориях Йемена.

Лидер хуситов выступил с таким заявлением после гибели премьер-министра повстанческого правительства Ахмед Галеб аль-Рахви. Он погиб в результате массированного удара ЦАХАЛ по высшему руководству йеменского движения. Издание Yemen Monitor назвало его смерть «серьезным ударом» по хуситам.

