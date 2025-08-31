Трамп допустил арест экс-директоров ФБР и ЦРУ, доказывавших его связи с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что арест бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-главы ЦРУ Джона Бреннана его бы «не обеспокоил». Он назвал их, а также всех, кто причастен к «Рашагейту», плохими и «очень-очень больными» людьми.

Господин Трамп сказал, что не знает, последуют ли аресты тех, кто причастен к возможному заговору. «Но (аресты.— "Ъ") должны быть... Они больные люди, и, знаете, пресса им подыгрывает. Но они должны (быть арестованы.— "Ъ"), потому что они жулики»,— сказал господин Трамп в интервью The Daily Caller.

В начале августа генпрокурор США Пэм Бонди инициировала расследование возможной фабрикации выводов о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Расследование началось после того, как глава Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала свыше сотни документов, которые поставили под сомнение выводы американских спецслужб о российском влиянии.

Госпожа Габбард заподозрила в сговоре бывшего президента США Барака Обаму и высокопоставленных чиновников его администрации. В том числе под подозрение попали Джон Бреннан и Джеймс Коми. Предполагается, что они могли дать ложные показания в Конгрессе по вопросу «российского вмешательства». Впрочем, обвинения пока не предъявлены ни одному потенциальному ответчику.

