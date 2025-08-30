Обломки БПЛА повредили дома в поселке Яблоновском, есть пострадавший

Падение обломков беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи привело к повреждению нескольких частных домов и ранению одного человека. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавшим оказался житель Яблоновского, которому оказали необходимую медицинскую помощь. Помимо жилых строений, повреждения получил один производственный цех.

На место происшествия выехали глава района Аскер Савв и глава поселения Заурдин Атажахов. К ликвидации последствий привлечены представители экстренных служб.

В соседнем Краснодаре фрагменты БПЛА упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате повреждена технологическая установка и возник пожар на площади около 300 кв. м.

Лия Пацан