Обломки БПЛА повредили дома в поселке Яблоновском, есть пострадавший
Падение обломков беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи привело к повреждению нескольких частных домов и ранению одного человека. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пострадавшим оказался житель Яблоновского, которому оказали необходимую медицинскую помощь. Помимо жилых строений, повреждения получил один производственный цех.
На место происшествия выехали глава района Аскер Савв и глава поселения Заурдин Атажахов. К ликвидации последствий привлечены представители экстренных служб.
В соседнем Краснодаре фрагменты БПЛА упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, в результате повреждена технологическая установка и возник пожар на площади около 300 кв. м.