Пожар под Геленджиком планируют локализовать к вечеру 29 августа

В лесном массиве под Геленджиком продолжается тушение пожара, который рассчитывают локализовать к вечеру 29 августа. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

По данным ведомства, ситуация на месте стабилизируется: очаги возгораний у моря заметно сократились, площадь активного горения не превышает 500 кв. м. Северо-восточный ветер дует в сторону моря, что благоприятствует ликвидации пожара.

На месте работают 545 человек и 89 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200, которые совершили 67 сбросов воды.

Надзор за ситуацией осуществляет прокуратура Геленджика совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев призвал оперативно локализовать огонь и не допустить его распространения на населенные пункты.

Анна Гречко