Площадь открытого горения под Геленджиком составляет 500 квадратных метров

Открытое горение под Геленджиком наблюдается на площади 500 кв. м. Глава города Алексей Богодистов доложил, что пройденная огнем площадь составляет 42 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На месте пожара работают 545 человек и 89 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 и самолет БЕ-200. По данным Министерства ГО и ЧС региона, выполнено 67 сбросов воды.

«Главная задача — не дать пожару распространиться дальше и полностью его потушить», — заявил губернатор.

Возгорание под Геленджиком произошло в ночь на 28 августа из-за атаки БПЛА. Из-за сильного ветра площадь горения выросла с 32 до 42,4 га. Один из очагов возгорания — в селе Береговое — ликвидирован.

