В Крыму открыли четырехполосную трассу в обход Симферополя

В Крыму 29 августа открыли участок дороги «Донское — Перевальное» в обход Симферополя. Протяженность трассы составляет 9,4 км, что является вторым этапом строительства обхода столицы полуострова, сообщает ТАСС.

Общая длина трассы — 25,2 км. Первый этап компания «ВАД» завершила в 2024 году, построив 15,8 км от 191 км трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное.

Второй этап включает одну транспортную развязку, два путепровода, две эстакады, 24 водопропускные трубы и подпорные стены. Дорога категории 1B рассчитана на четырехполосное движение и позволит снизить транзитный поток через Симферополь, перераспределив движение от трассы А-291 «Таврида» в сторону Южного берега Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что стоимость проекта составила 33 млрд руб., а по дороге ожидается движение более 25 тыс. автомобилей в сутки. По его словам, строительство объекта осуществляется по поручению президента РФ и способствует социально-экономическому развитию региона.

В планах также продолжение строительства транспортного обхода города Алушты через село Изобильное с вводом объекта в 2026 году.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что министерство курортов и туризма Крыма объявило о планах по обустройству в 2025 году четырех новых этапов «Большой Крымской тропы» общей протяженностью около 90 км. Работы пройдут на маршрутах от Судака до Ангарского перевала.

