На «Большой Крымской тропе» в 2025 году обустроят четыре новых участка

Министерство курортов и туризма Крыма объявило о планах по обустройству в 2025 году четырех новых этапов «Большой Крымской тропы» общей протяженностью около 90 км. Работы пройдут на маршрутах от Судака до Ангарского перевала, сообщили в минтуризма Крыма.

В рамках благоустройства на этих участках установят информационные щиты и навигационные знаки, оборудуют туристические стоянки и места для отдыха. Эти меры направлены на повышение комфорта и безопасности путешественников.

Напомним, что в 2024 году уже было запланировано расширение туристического комплекса более чем в два раза за счет шести новых этапов протяженностью 130 км. «Большая Крымская тропа» — масштабный проект, который соединит западный и восточный Крым, пройдя через семь муниципальных районов, шесть городских округов и более 20 особо охраняемых природных территорий.

По завершении проекта общая протяженность благоустроенных маршрутов составит 750 км, объединив более 3 тыс. туристических объектов. Это создаст новые возможности для развития активного туризма в регионе и позволит путешественникам по-новому открыть для себя природные красоты Крымского полуострова.