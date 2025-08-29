В Сочи возбудили дело о фиктивной регистрации приезжих

В Сочи возбудили уголовное дело против 30-летнего местного жителя, который фиктивно поставил на миграционный учет двух граждан из Средней Азии, не предоставив им фактического места проживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Местный житель подал документы для постановки иностранцев на миграционный учет через МФЦ, указав свой домашний адрес. Однако предоставлять помещение для фактического проживания он не планировал.

Нарушение выявил участковый уполномоченный пункта полиции микрорайона Макаренко во время проверки. По указанному адресу зарубежных граждан не оказалось, что вызвало вопросы к владельцу жилья.

Такая постановка на учет без фактического проживания признается незаконной. Фиктивная регистрация способствует неконтролируемой миграции и позволяет иностранцам избегать исполнения законных обязательств.

Подразделение дознания отдела полиции Центрального района Сочи возбудило уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в стране). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на оперативном совещании Следственного комитета России в Сочи под руководством Александра Бастрыкина было заявлено, что число преступлений, совершенных иностранцами в Южном федеральном округе, увеличилось на 17% и достигло почти 2 тыс. случаев. Глава СК поручил региональным подразделениям активнее работать с жалобами населения и взаимодействовать с органами власти.

Мария Удовик