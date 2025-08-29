На предотвращение негативного воздействия вод на Кубани требуется 3 млрд рублей

На Кубани предотвращение негативного воздействия вод требуется на 115 водных объектах общей протяженностью 358 км. Стоимость необходимых работ может превысить 3 млрд руб. Таковы результаты анализа, который провело краевое министерство природных ресурсов Краснодарского края совместно с органами самоуправления региона. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал и. о. министра природных ресурсов Краснодарского края Сергей Ерёмин.

Глава министерства пояснил, что водные объекты природного происхождения являются собственностью РФ и работы по предотвращению негативного воздействия вод финансируются из федерального бюджета.

Властям Краснодарского края в 2025 году удалось добиться повышения финансирования этого направления до 149,3 млн руб. Это на 81% превышает объем, предоставленный региону в прошлом году. Стоимость расчистки русла реки начинается от 10 млн за 1 км и зависит от сопутствующих факторов: ширины реки, технологии и параметров расчистки, а также наличия мест складирования донных отложений и их удаленности от места расчистки.

Кроме того, в Краснодарском крае создается собственная материально-техническая база, необходимая для улучшения водохозяйственной обстановки в регионе. Так, по поручению губернатора, с 2022 года за счет средств краевого бюджета приобретается специализированная техника и механизмы для подведомственного министерству Управления по эксплуатации и капитальному строительству гидротехнических сооружений Краснодарского края. Это земснаряды, топливозаправщик, автомобильная техника, включая 12 самосвалов, буксирно-моторные катера и др.

