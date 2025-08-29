Пассажирский состав сбил пешехода в Сочи

26-летний пешеход погиб под колесами пассажирского поезда на станции Дагомыс в Сочи. Транспортная полиция выясняет обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел с составом, следовавшим по маршруту Краснодар — Аэропорт Сочи. Машинист, увидев пешехода на путях, несколько раз подал звуковой сигнал и включил экстренное торможение, однако избежать столкновения не смог.

Молодой человек находился на железнодорожном полотне и не отреагировал на предупреждения. От полученных повреждений он скончался на месте.

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего»,— сообщила пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

«Ъ-Сочи» писал, что в Центральном районе Сочи 18 августа в акватории Черного моря погиб мужчина 1957 года рождения. Очевидцы помогли ему выбраться на берег и пытались оказать первую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

Мария Удовик