В Сочи утонул мужчина 1957 года рождения

В Центральном районе Сочи 18 августа в акватории Черного моря погиб мужчина 1957 года рождения. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

По данным ведомства, мужчине стало плохо во время купания. Очевидцы помогли ему выбраться на берег и пытались оказать первую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.

К работам привлекались восемь человек личного состава и три единицы техники РСЧС. Сейчас следственные органы устанавливают причины смерти и обстоятельства происшествия.

Анна Гречко