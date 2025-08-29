Три самовольные постройки снесли в Сочи

В Сочи под контролем судебных приставов демонтировали три незаконные постройки в Адлерском районе после того, как городские власти выявили нарушения в проекте застройщика. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Житель курортного города купил землю в Адлерском районе и разделил ее на несколько участков по 400 кв. м каждый. На территории он планировал возвести восемь коттеджей с прилегающими зонами.

Городская администрация обнаружила серьезные нарушения в проекте и подала в суд, который решил снести строения. Исполнительные документы были переданы судебным приставам Краснодарского края.

В пресс-службе ГМУ ФССП России сообщили, что, поскольку владелец самостроя не выполнил требования закона в установленный срок, судебный пристав ограничил выезд из страны и вынес решение о взыскании исполнительного сбора.

Принудительные меры заставили должника убрать незаконные строения.

В Сочи находится 140 многоквартирных домов, которые включены в краевой реестр самовольного строительства. Это самое большое количество самовольно построенных многоквартирных домов среди всех муниципалитетов региона. Всего на Кубани насчитывается 207 таких объектов. В реестр входят здания в Геленджике (31), Краснодаре (14), Анапе (11), а также в Темрюкском и Туапсинском районах и Новороссийске.

Из 207 объектов многоквартирной застройки, внесенных в реестр, 125 уже заселены. Большинство из них были построены до 2015 года и введены в эксплуатацию с нарушениями закона. По многим из этих объектов уже есть судебные решения о сносе. Однако с начала 2024 года демонтаж заселенных самостроев в Краснодарском крае не проводится.

Мария Удовик