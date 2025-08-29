В Сочи задержаны шесть авиарейсов из-за позднего прибытия самолетов

В международном аэропорту Сочи утром 29 августа задерживаются шесть рейсов более чем на два часа. Причиной стало позднее прибытие воздушных судов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани курорта.

В аэропорту уточнили, что работа осуществляется в штатном режиме. Авиакомпании информируют пассажиров об изменениях в расписании и предоставляют необходимые услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Накануне ночью в аэропорту Сочи действовали ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные для обеспечения безопасности полетов. В пресс-службе предупреждали, что в течение ближайших двух дней возможны переносы и отмены рейсов.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Домодедово с 219 пассажирами на борту, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа левого двигателя. Спустя несколько часов пассажиры вылетели на резервном борте.

Мария Удовик