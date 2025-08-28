В тушении лесного пожара в Геленджике задействовали самолет Бе-200

Авиация МЧС России привлекли к ликвидации лесного пожара в районе села Криница в Геленджике. Самолет-амфибия Бе-200 помогает наземным подразделениям, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К месту возгорания также выдвинулась аэромобильная группировка МЧС по Краснодарскому краю. В тушении участвуют сводный отряд из Адыгеи и курсанты академии МЧС, дислоцирующиеся в Геленджике. Сейчас площадь пожара оценивается в 17 га. Всего задействовано более 100 человек и 27 единиц техники

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что из-за сильного задымления в районе пляжа Криницы эвакуировали 23 отдыхающих, которых катером ГИМС доставили в безопасное место. Параллельно в Пшадском участковом лесничестве ликвидируют возгорание площадью 14 га, где работают более 40 человек и 11 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

Надзор за ситуацией осуществляет прокуратура Геленджика совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Анна Гречко