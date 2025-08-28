Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о парадоксах СВО, энергичных мерах правительства и Джуде Лоу в роли Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос о противоречии между намерением России и Украины урегулировать конфликт и одновременно нанесением ударов друг по другу. Также он рассказал о контактах с Западом по теме «Северных потоков» и об отношении Кремля к съемкам фильма про Владимира Путина. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О ночных ударах по Украине

  • СВО продолжается, но Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров.
  • ВС РФ успешно наносят удары по объектам военной и околовоенной инфраструктуры Украины.
  • Украина продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, зачастую по мирным.
  • Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.

Об ударах Украины по российским НПЗ

  • Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем.
  • Правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.

О дронах

  • Публикация NYT о якобы разведывательных дронах России над ФРГ напоминает очередную «газетную утку». Такое трудно себе представить.

О «Северных потоках»

  • Германия не контактирует с Россией по теме теракта на «Северных потоках».
  • В Кремле надеются, что расследование терактов на «Северных потоках» доведут до конца и раскроют имена исполнителей и заказчиков.

О съемках фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу

  • В Кремле относятся к съемкам нормально, с пониманием.
  • Путин — успешный мировой лидер, поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен.

Анна Токарева

