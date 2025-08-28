Песков о парадоксах СВО, энергичных мерах правительства и Джуде Лоу в роли Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопрос о противоречии между намерением России и Украины урегулировать конфликт и одновременно нанесением ударов друг по другу. Также он рассказал о контактах с Западом по теме «Северных потоков» и об отношении Кремля к съемкам фильма про Владимира Путина. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
О ночных ударах по Украине
- СВО продолжается, но Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров.
- ВС РФ успешно наносят удары по объектам военной и околовоенной инфраструктуры Украины.
- Украина продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры РФ, зачастую по мирным.
- Никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось.
Об ударах Украины по российским НПЗ
- Рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен, ситуация находится под контролем.
- Правительство принимает энергичные меры, чтобы уровень цен на энергоносители и бензин оставался стабильным.
О дронах
- Публикация NYT о якобы разведывательных дронах России над ФРГ напоминает очередную «газетную утку». Такое трудно себе представить.
О «Северных потоках»
- Германия не контактирует с Россией по теме теракта на «Северных потоках».
- В Кремле надеются, что расследование терактов на «Северных потоках» доведут до конца и раскроют имена исполнителей и заказчиков.
О съемках фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу
- В Кремле относятся к съемкам нормально, с пониманием.
- Путин — успешный мировой лидер, поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен.