Песков: Россия заинтересована в переговорах по Украине

Вооруженные силы России продолжают удары по военной или околовоенной инфраструктуре Украины, при этом российская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Удары успешные, цели уничтожаются. Специальная военная операция продолжается. Одновременно с этим Россия сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса, с тем чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Накануне Кремль сообщил, что главы делегаций — помощник президента РФ Владимир Мединский и секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров — продолжают контакты.

Лусине Баласян