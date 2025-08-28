Кремль назвал уткой публикацию NYT о разведывательных БПЛА РФ над ФРГ

Публикация газеты The New York Times о российских разведывательных беспилотниках, летающих над маршрутами поставок американских вооружений в Германии, напоминает «очередную утку». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, не успели (ознакомиться с соответствующими сообщениями СМИ.— ‘’Ъ’’), но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

NYT со ссылкой на чиновников из США и других западных стран писала, что Россия запускает разведывательные дроны над территориями Германии, используемыми для переброски американских военных грузов. Источники газеты утверждают, что, по мнению западных стран, полученные данные могут использоваться для совершения диверсий.

Лусине Баласян