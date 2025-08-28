Песков высказался о съемках «Кремлевского волшебника» с Джудом Лоу в роли Путина

В Кремле нормально и с пониманием воспринимают факт использования образа президента России Владимира Путина за рубежом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Владимира Путина, премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Относиться надо нормально, с пониманием,— сказал Дмитрий Песков. — Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен».

Господин Песков назвал Владимира Путина «одним из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре».

Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», а Пол Дано — политтехнолога Вадима Баранова (прообразом персонажа считают Владислава Суркова). В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Сюжет книги Джулиано да Эмполи построен вокруг внутренней работы российского правительства, Вадим Баранов встречается с людьми из окружения Владимира Путина. Среди знаковых фигур в романе встречаются Михаил Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом), Борис Березовский, Евгений Пригожин.

Биографию Владислава Суркова читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая