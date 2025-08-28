Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков высказался о съемках «Кремлевского волшебника» с Джудом Лоу в роли Путина

В Кремле нормально и с пониманием воспринимают факт использования образа президента России Владимира Путина за рубежом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Владимира Путина, премьера которого состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Относиться надо нормально, с пониманием,— сказал Дмитрий Песков. — Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен».

Господин Песков назвал Владимира Путина «одним из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре».

Ранее издание Deadline сообщало, что Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме французского режиссера Оливье Ассайаса «Кремлевский волшебник», а Пол Дано — политтехнолога Вадима Баранова (прообразом персонажа считают Владислава Суркова). В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Зак Галифианакис и Том Стерридж.

Сюжет книги Джулиано да Эмполи построен вокруг внутренней работы российского правительства, Вадим Баранов встречается с людьми из окружения Владимира Путина. Среди знаковых фигур в романе встречаются Михаил Ходорковский (объявлен в РФ иноагентом), Борис Березовский, Евгений Пригожин.

Биографию Владислава Суркова читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая

Джордж Клуни, прибывший на открытие фестиваля на водном такси, в фильме Ноа Баумбаха «Джей Келли» сыграл свое альтер-эго — знаменитого актера в вечном поиске себя

Фото: Remo Casilli / Reuters

Адаму Сэндлеру пришлось на съемках «Джей Келли» влезть в шкуру представителя другой кинопрофессии: он играет менеджера звездного актера

Фото: Remo Casilli / Reuters

Лора Дерн («Джей Келли») за тридцать пять лет кинокарьеры не утратила бесшабашности и задора Лулы из своего первого звездного фильма «Дикие сердцем»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Председатель жюри, режиссер Александр Пэйн смакует кино, как герои его знаменитого фильма «На обочине» смаковали калифорнийские вина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Альберто Барбера (на фото с женой Джулией) заслуженно пользуется репутацией самого элегантного директора самого эстетского кинофестиваля в мире

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Модель Хайди Клум с дочерью Лени

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Режиссер Паоло Соррентино (слева) и актеры Анна Ферцетти и Тони Сервилло

Фото: Yara Nardi / Reuters

Слева направо: режиссер Теона Стругар Митевска и актрисы Нуми Рапас и Сильвия Хукс на премьере фильма «Мать»

Фото: Aldara Zarraoa / Getty Images

Директор 82-го Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера позирует с актрисой Эмануэлой Фанелли

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Нуми Рапас

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актеры Эмили Мортимер и Алессандро Нивола

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Режиссер Маура Дельперо

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Актеры Билли Крудап и Альба Рорвахер

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Продюсер Тициана Рокка и режиссер Джулио Базе

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Актриса и ведущая фестиваля Эмануэла Фанелли

Фото: Yara Nardi / Reuters

Председатель жюри, режиссер Жюлия Дюкурно

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Режиссер, член жюри Шеннон Мерфи

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Китайская актриса Чжао Тао

Фото: Yara Nardi / Reuters

Итальянская певица Роза Луини

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Тильда Суинтон

Фото: Yara Nardi / Reuters

Немецкий режиссер Вернер Херцог стал обладателем «Золотого Льва» за карьерные достижения. Вручение состоялось на открытии кинофестиваля

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Кейт Бланшетт

Фото: Remo Casilli / Reuters

Актриса и ведущая фестиваля Эмануэла Фанелли на церемонии открытия

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актеры Анна Ферцетти и Пьерфранческо Фавино перед показом фильма Паоло Соррентино «Грация»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Модели Хайди (в центре) и Лени Клум

Фото: Yara Nardi / Reuters

