Песков: Германия и Россия не контактируют по расследованию на «Северных потоках»

Германия не ведет контактов с Россией по расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Контактов с российской стороной нет»,— сказал господин Песков.

Вчера немецкие СМИ сообщили, что следователи ФРГ установили личности всех подозреваемых в диверсии на «Северных потоках». Газета Die Zeit совместено с Suddeutsche Zeitung и телеканалом ARD называют шесть имен граждан Украины, на которых федеральная прокуратура выдала ордера. Всего под подозрением семь человек.

Подрыв на «Северном потоке» произошел в ночь на 26 сентября 2022 года. Диверсия случилась в исключительной экономической зоне Дании, в зоне морского контроля НАТО. Возможного координатора атаки Сергея Кузнецова на прошлой неделе задержали в Италии. Он не признал, что участвовал в диверсии. По данным немецких газет, в диверсионную группу также входили опытный шкипер из Одессы и четверо водолазов, включая рекордсменку Украины по глубоководным погружениям. Официальный Берлин не подтверждал информацию об установлении личностей всех подозреваемых и выдаче ордеров на их арест.

Анастасия Домбицкая