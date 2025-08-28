Песков: Россия и Киев не договаривались о воздушном перемирии

Никаких договоренностей касательно возможного воздушного перемирия между Россией и Украиной не достигалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось»,— сказал господин Песков журналистам.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Кремль рассматривает возможность предложить Украине воздушное перемирие. Речь шла о прекращении ударов беспилотниками и ракетами, но не полной остановке боевых действий, уточняло агентство.

Анастасия Домбицкая