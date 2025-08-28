Больше недели продолжатся поиски пропавшей жительницы Усть-Лабинского района

В Усть-Лабинском районе Кубани уже больше недели ищут пропавшую Татьяну Магомедову. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в ответ на запрос «Ъ-Кубань» о ходе поисков ответили, что правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее полиция Усть-Лабинского района объявила в розыск 51-летнего жителя Кубани Олега Коваленко в связи с исчезновением 36-летней Татьяны Магомедовой. Ориентировку опубликовали в Telegram-канале ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

Пропавшая больше недели назад уехала из дома на автомобиле Mazda, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Дома у нее осталась 15-летняя дочь. Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении Олега Коваленко или Татьяны Магомедовой.

Вячеслав Рыжков